Covid, caos in commissione su dl. Lega si ‘smarca’ e vota con Fdi e Alternativa (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tensione in commissione Affari Sociali alla Camera dove è in corso di esame il dl Covid che stabilisce l’obbligo vaccinale per gli over 50. La Lega, a quanto viene riferito, prima si è smarcata dalla maggioranza votando un emendamento di Fdi e Alternativa sulla ‘discriminazione’ tra studenti vaccinati e non, che è stato bocciato. Poi ha chiesto di mettere in votazione i propri emendamenti anche se con parere contrario del governo. Tra questi anche un emendamento per lo stop al super green pass il 31 marzo allo scadere dello stato di emergenza. Le relatrice del provvedimento, Elena Carnevali del Pd, ha accantonato l’emendamento leghista sul super green pass. La seduta è stata sospesa e riprenderà alle 16 e verrà messo in votazione l’emendamento sul ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tensione inAffari Sociali alla Camera dove è in corso di esame il dlche stabilisce l’obbligo vaccinale per gli over 50. La, a quanto viene riferito, prima si è smarcata dalla maggioranzando un emendamento di Fdi esulla ‘discriminazione’ tra studenti vaccinati e non, che è stato bocciato. Poi ha chiesto di mettere inzione i propri emendamenti anche se con parere contrario del governo. Tra questi anche un emendamento per lo stop al super green pass il 31 marzo allo scadere dello stato di emergenza. Le relatrice del provvedimento, Elena Carnevali del Pd, ha accantonato l’emendamento leghista sul super green pass. La seduta è stata sospesa e riprenderà alle 16 e verrà messo inzione l’emendamento sul ...

