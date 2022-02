Covid: Alternativa, Italia di Draghi e Speranza continua a vessare cittadini, stupisce M5S (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo mantenuto il punto votando come preannunciato per far decadere l'odiosa restrizione del green pass al termine dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo. Purtroppo l'emendamento che avevamo sottoscritto è stato respinto dal blocco formato dal Partito democratico, dal Movimento 5 Stelle e da Italia viva. Sono queste le forze politiche che vogliono continuare ad opprimere gli Italiani con restrizioni così assurde, che hanno dimostrato tutta la loro inefficacia, anche al termine dello stato di emergenza”. Lo affermano i deputati di Alternativa Francesco Sapia e Francesco Forciniti, impegnati con l'esame del decreto legge sull'obbligo vaccinale per gli over 50 in commissione Affari sociali alla Camera. “Il resto del mondo –aggiungono- sta archiviando le restrizioni e restituisce ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo mantenuto il punto votando come preannunciato per far decadere l'odiosa restrizione del green pass al termine dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo. Purtroppo l'emendamento che avevamo sottoscritto è stato respinto dal blocco formato dal Partito democratico, dal Movimento 5 Stelle e daviva. Sono queste le forze politiche che voglionore ad opprimere glini con restrizioni così assurde, che hanno dimostrato tutta la loro inefficacia, anche al termine dello stato di emergenza”. Lo affermano i deputati diFrancesco Sapia e Francesco Forciniti, impegnati con l'esame del decreto legge sull'obbligo vaccinale per gli over 50 in commissione Affari sociali alla Camera. “Il resto del mondo –aggiungono- sta archiviando le restrizioni e restituisce ai ...

