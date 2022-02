Covid | 24 408 nuovi casi Lo studio | «In Italia si è contagiata una persona su 5»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono stati 24.408 idie 201 i morti registrati innelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi arriva così a 153.190 da inizio pandemia. Ieri i contagi erano stati 42.081, ma le vittime 141. Il tasso di positività scende al 10,5% su 231.766 tamponi, a fronte dell’11,3% di ieri su 372.776 tamponi. E mentre «buone notizie» arrivano anche dal fronte delle evidenze su Omicron 2, che confermano come «non sia più severa» di Omicron, unorivela che inormai si è contagiato il 20% della popolazione. I numeri del bollettinodi oggi Sul fronte dei ricoveri oggi, rispetto a ieri, si registrano 91 persone in più nei reparti: i pazienti con sintomi in ospedale sono complessivamente 13.375. Calano, invece, di sei unità, a fronte di 55 ...

