Cosa sappiamo delle ultime ore di Attanasio e Iacovacci (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un tentativo di rapina, un sequestro a scopo estorsivo - “50 mila dollari, altrimenti ci avrebbero portato nella foresta” per poi chiedere un riscatto - e una lunga serie di errori organizzativi e nella gestione del dispositivo di sicurezza. A un anno dalla morte dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, del carabiniere della sua scorta Vittorio Iocovacci, e dell'autista Mustafa Milambo, emergono le prime ricostruzioni di ciò che è avvenuto il 22 febbraio 2021 tra Goma e Rutshuru. La ricostruzione della vicenda è contenuta, almeno in parte, nelle carte fornite oggi dalla procura di Roma che ha indagato per omicidio colposo Rocco Leone, il vicedirettore del Programma alimentare dell'Onu (Pam) – che aveva organizzato lo spostamento in cui sono morti i due italiani -, e il suo collaboratore locale Mansour Rwagaza. A loro, gli inquirenti contestano di non ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un tentativo di rapina, un sequestro a scopo estorsivo - “50 mila dollari, altrimenti ci avrebbero portato nella foresta” per poi chiedere un riscatto - e una lunga serie di errori organizzativi e nella gestione del dispositivo di sicurezza. A un anno dalla morte dell'ambasciatore italiano in Congo Luca, del carabiniere della sua scorta Vittorio Iocovacci, e dell'autista Mustafa Milambo, emergono le prime ricostruzioni di ciò che è avvenuto il 22 febbraio 2021 tra Goma e Rutshuru. La ricostruzione della vicenda è contenuta, almeno in parte, nelle carte fornite oggi dalla procura di Roma che ha indagato per omicidio colposo Rocco Leone, il vicedirettore del Programma alimentare dell'Onu (Pam) – che aveva organizzato lo spostamento in cui sono morti i due italiani -, e il suo collaboratore locale Mansour Rwagaza. A loro, gli inquirenti contestano di non ...

