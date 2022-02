Corteo studenti, Lo Russo condanna le violenze: “Gesti senza scusante” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nelle comunicazioni al Consiglio comunale sull’assalto alla sede dell’Unione Industriale in occasione della manifestazione studentesca di venerdì scorso ha espresso la sua condanna a quanto accaduto e la solidarietà alle forze dell’ordine e all’Unione industriale. “Esprimo ferma e durissima condanna rispetto agli atti di violenza. Questi Gesti non hanno alcuna scusante e non sono ascrivibili alle nobili e condivisibili ragioni della protesta studentesca”. “Piena e totale solidarietà all’Unione Industriali oggetto di un attacco ignobile e alle forze dell’ordine che hanno anche dimostrato un’encomiabile capacità di tenuta, senza reagire alle ignobili provocazioni e alle botte”. Il sindaco si dice poi “solidale con gli studenti ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il sindaco di Torino, Stefano Lo, nelle comunicazioni al Consiglio comunale sull’assalto alla sede dell’Unione Industriale in occasione della manifestazione studentesca di venerdì scorso ha espresso la suaa quanto accaduto e la solidarietà alle forze dell’ordine e all’Unione industriale. “Esprimo ferma e durissimarispetto agli atti di violenza. Questinon hanno alcunae non sono ascrivibili alle nobili e condivisibili ragioni della protesta studentesca”. “Piena e totale solidarietà all’Unione Industriali oggetto di un attacco ignobile e alle forze dell’ordine che hanno anche dimostrato un’encomiabile capacità di tenuta,reagire alle ignobili provocazioni e alle botte”. Il sindaco si dice poi “solidale con gli...

