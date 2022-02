Advertising

SecolodItalia1 : Corruzione, retata nel Pontino: 16 arresti, in manette anche la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione retata

LatinaToday

? I pm milanesi ne erano convinti, anche se poi molte condanne furono solo per ... Il terrore di finire in manette, di 'una grande', come scrissero i giornali. Per 27 senatori e ...... veniva ammanettato con in tasca una mazzetta di 7 milioni di lire, in unacoordinata dall'allora sconosciuto pm Antonio Di Pietro. Da lì si scoperchierà il vaso di Pandora della...Le mazzette, le morti, le manette, le retate, i verbali: che cosa è rimasto dal 17 febbraio ... Tangentopoli 30 anni dopo: la rivoluzione legale è finita, la corruzione continua. Il 17 febbraio 1992 l ...Gli arresti per corruzione e concussione arrivano a ondate ... Ci sono migliaia di tracce contabili. Ci sono state retate dentro gli stessi controllori, dalla guardia di finanza ai magistrati ...