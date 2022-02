Corruzione: 16 arresti dei cc, anche sindaco Sabaudia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sedici misure cautelari, tra cui anche una destinata al sindaco di Sabaudia (domiciliari): è il bilancio di una operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina. Nel procedimento, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sedici misure cautelari, tra cuiuna destinata aldi(domiciliari): è il bilancio di una operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina. Nel procedimento, ...

Advertising

MMilonr : RT @Corriere: Corruzione: sedici arresti a Latina, c’è anche la sindaca di Sabaudia - MMilonr : RT @MediasetTgcom24: Latina, 16 arresti per corruzione: c'è anche il sindaco di Sabaudia #sabaudia #sindaco #latina - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 16 persone in manette. Tra queste, c'è anche la sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi - Italia_Notizie : Latina, sedici arresti per corruzione: c’è anche la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi - cronacadiroma : Sabaudia corruzione, 16 arresti tra cui il Sindaco -