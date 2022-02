Coronavirus, il bollettino nazionale: 24.408 nuovi positivi e 201 decessi in 24 ore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Coronavirus, il bollettino nazionale La protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovo bollettino nazionale in merito all’emergenza Coronavirus in Italia, dove i nuovi positivi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 21 febbraio 2022), ilLa protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovoin merito all’emergenzain Italia, dove i… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cn1926it : Coronavirus, il bollettino della #ProtezioneCivile di oggi 21 febbraio - fisco24_info : Coronavirus, ultimi dati. Oggi in Italia 24.408 nuovi casi (-14,7% in 7 giorni) e 201 vittime: I dati del bollettin… - ag_notizie : Covid, in Sicilia i nuovi casi sono poco più di 2 mila: nell'ultima settimana contagi giù del 15%… - 63jocker : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Rasi (consulente Figliuolo): il 70% dei ricoverati sono non-vaccinati ??????? Falso: i non-vaccinati… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Italia: il bollettino aggiornato -