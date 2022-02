Coronavirus, il bollettino: contagi in calo, ma più morti rispetto a ieri (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono 24.408 i nuovi casi di Covid in Italia. Sale così ad almeno 12.494.459 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono 24.408 i nuovi casi di Covid in Italia. Sale così ad almeno 12.494.459 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2...

Advertising

ILOVEPACALCIO : Coronavirus Italia: il bollettino aggiornato - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 21 febbraio - Patty66509580 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 24.408 contagiati • 201 morti • 50.659 guariti -6 terapie intensive | +91 r… - ilGiunco : Coronavirus in Italia: 24.408 nuovi casi e 201 morti. Superate le 153mila vittime - - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania -