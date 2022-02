Coronavirus, 201 morti e 24.408 casi. Cala il tasso di positività al 10,5% (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il bollettino del 21 febbraio 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24.408 nuovi casi di Coronavirus (ieri 42.081) e 201 morti (ieri 141) secondo i dati di oggi, 21 febbraio, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.321.971 persone (ieri 1.348.347). Il totale dei casi registrati complessivamente in Italia da inizio pandemia sale a quota 12.494.459, mentre sono 153.190 i morti per Covid. Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 21 febbraio 2022 La situazione negli ospedali I pazienti attualmente ricoverati in ospedale in area non critica sono 13.375 (ieri erano 13.284, +91). Nelle terapie intensive del Paese, a fronte di +55 nuovi ingressi ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il bollettino del 21 febbraio 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24.408 nuovidi(ieri 42.081) e 201(ieri 141) secondo i dati di oggi, 21 febbraio, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.321.971 persone (ieri 1.348.347). Il totale deiregistrati complessivamente in Italia da inizio pandemia sale a quota 12.494.459, mentre sono 153.190 iper Covid. Ministero della Salute – Iss – AggiornamentoCovid-19 del 21 febbraio 2022 La situazione negli ospedali I pazienti attualmente ricoverati in ospedale in area non critica sono 13.375 (ieri erano 13.284, +91). Nelle terapie intensive del Paese, a fronte di +55 nuovi ingressi ...

