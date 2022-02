Convocati Juve per il Villarreal: ci sono Bonucci e Pellegrini ma anche tanti assenti (Di lunedì 21 febbraio 2022) . I giocatori a disposizione di Allegri per la Champions La Juve ha reso nota la lista dei Convocati per la partita di Champions League di domani sera sul campo del Villarreal. ?? ??? ????? ?? ????? ?????????? ???#JuveUCL #VillarrealJuve pic.twitter.com/UYQeYQ7EtR— JuventusFC (@Juventusfcen) February 21, 2022 Regolarmente con la squadra in partenza per la Spagna sia Bonucci sia Pellegrini. Out Dybala, Bernardeschi, Chiellini e Rugani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . I giocatori a disposizione di Allegri per la Champions Laha reso nota la lista deiper la partita di Champions League di domani sera sul campo del. ?? ??? ????? ?? ????? ?????????? ???#UCL #pic.twitter.com/UYQeYQ7EtR—ntusFC (@ntusfcen) February 21, 2022 Regolarmente con la squadra in partenza per la Spagna siasia. Out Dybala, Bernardeschi, Chiellini e Rugani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

