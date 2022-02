Concorso educazione motoria alla primaria: pochi posti e rischio spezzoni con docenti su più scuole. Domani nuova riunione al Ministero (Di lunedì 21 febbraio 2022) Concorso educazione motoria alla primaria: una "rivoluzione" che dovrà partire nell'anno scolastico 2022/23 anche se non ci fossero ancora i vincitori della procedura ma che rischia di essere "in salita" nel percorso di avvio. In occasione della presentazione della bozza del bando, i sindacati hanno richiesto di attivare il confronto, che avverrà Domani in modalità telematica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022): una "rivoluzione" che dovrà partire nell'anno scolastico 2022/23 anche se non ci fossero ancora i vincitori della procedura ma che rischia di essere "in salita" nel percorso di avvio. In occasione della presentazione della bozza del bando, i sindacati hanno richiesto di attivare il confronto, che avverràin modalità telematica. L'articolo .

