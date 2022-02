Concessioni demaniali | 16 arresti per corruzione | c' è anche la sindaca di Sabaudia

Advertising

carlosibilia : Dopo 15 anni, finalmente interveniamo sul settore delle concessioni demaniali mettendo fine alle dinastie balneari.… - repubblica : Sabaudia, corruzione e turbativa d'asta sulle concessioni demaniali: arrestati la sindaca e altri 15 indagati - occhio_notizie : Ai domiciliari per alcune concessioni demaniali rilasciate dal Comune - Latina_Oggi : Concessioni demaniali, 16 arresti. C'è anche il sindaco di Sabaudia Gervasi Inchiesta dei carabinieri che coinvolg… - misiagentiles : RT @AnsaRomaLazio: Latina, 16 arresti per corruzione: anche il sindaco di Sabaudia . Le indagini hanno riguardato anche concessioni demania… -

Ultime Notizie dalla rete : Concessioni demaniali

In base a quanto si apprende le indagini hanno riguardato ancherilasciate dal comune di Sabaudia. In corso perquisizioni e sequestri. Le indagini sono state coordinate dalla ...In base a quanto si apprende le indagini hanno riguardato ancherilasciate dal comune di Sabaudia. In corso perquisizioni e sequestri.Sono le accuse di cui devono rispondere sedici persone destinatarie di misure cautelari, tra cui anche il sindaco di Sabaudia, in una operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lat ...Ad amministratori, funzionari pubblici e imprenditori si contestano, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato e falso ideologico ...