Comunicazione | a Piano di Sorrento è di scena il potere della parola Parla Luigi Mastellone | presidente di Share

La liberazione delle proprie emozioni e la Comunicazione efficace sono al centro dell'esperienza prevista dal format Power Speaking in Tour in collaborazione con il Teatro delle Rose e con l'Associazione Culturale Share. L'evento si terrà presso il Teatro delle Rose, nella suggestiva Piano di Sorrento, il 25 febbraio a partire dalle ore 16 fino alle ore 20, e si prospetta essere un vero e proprio connubio tra divertimento e apprendimento. Troppe volte ci sentiamo ostacolati dal giudizio e dall'opinione esterna che, così come la timidezza, può impedirci di comunicare efficacemente, cioè di esprimere ciò che davvero sentiamo e di permettere all'interlocutore di comprendere quello che effettivamente vogliamo comunicare. Questo progetto vuole essere un'opportunità per superare i limiti e abbattere gli ostacoli

