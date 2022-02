Come si può entrare nelle discoteche? Chi può andare, come funziona, mascherine e nuove regole (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quando riaprono le discoteche è ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverse regole da rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Le discoteche erano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per entrare nelle discoteche, come funziona, chi può andare e chi no. Riaprono le discoteche, quali sono le regole? Le discoteche riaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quando riaprono leè ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverseda rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Leerano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per, chi puòe chi no. Riaprono le, quali sono le? Leriaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ...

Advertising

PBPcalcio : Se vuoi puntare in alto non puoi permetterti serate come stasera. Puó capitare di non vincerla, ma non deve succede… - elio_vito : Cari giornalini che commentate la sottile decisione della Consulta, l'unica pianta che può essere coltivata e consu… - lucianonobili : Dai rapporti coi servizi agli inganni alla Rai, dalle buste anonime che non sono anonime alle minacce a parlamentar… - MZorzy : RT @valy_s: Gennaro #Migliore “come un RAGAZZINO non può fare sport se non è vaccinato, così deve valere per #Djokovic che a #Roma non deve… - ilnomece : @boni_castellane Il covid, inteso come virus classico non esiste, ergo non può esistere un vaccino. Prima lo accettate meglio è. -

Ultime Notizie dalla rete : Come può Inter, è mini crisi: mancano i gol di Lautaro e gli assist di Barella Magari non si può ancora chiamare crisi ma di certo quello che l 'Inter sta attraversando è un evidente momento di flessione . La sconfitta di San Siro contro il Sassuolo è nata nell'approccio, come ...

Come pagare le cartelle e rateizzare gli importi leggi anche Pace fiscale: cos'è, come funziona la chiusura delle cartelle e per chi Come pagare in compensazione le cartelle esattoriali Si può regolarizzare la propria situazione col Fisco anche ...

Assemblea degli avvocati: il COA non può imporre l'esibizione del Green Pass - Podcast Altalex Magari non siancora chiamare crisi ma di certo quello che l 'Inter sta attraversando è un evidente momento di flessione . La sconfitta di San Siro contro il Sassuolo è nata nell'approccio,...leggi anche Pace fiscale: cos'è,funziona la chiusura delle cartelle e per chipagare in compensazione le cartelle esattoriali Siregolarizzare la propria situazione col Fisco anche ...