“Come ho fatto quei soldi”. Crisanti, sfogo durissimo dalla Gruber: la villa milionaria? Ora è tutto chiaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lilli Gruber l'ha definita una “bufera immobiliare”, quella che in maniera piuttosto incredibile ha travolto Andrea Crisanti, “colpevole” di aver acquistato coi propri risparmi una bellissima villa veneta dal valore di quasi 2 milioni di euro. Si tratta di una dimora storica del ‘600, disabitata ma non abbandonata a se stessa e che ora tornerà a nuova vita grazie al microbiologo. “L'hanno accusata di aver fatto i soldi con la tragedia del Covid - ha dichiarato la Gruber, che ha ospitato in collegamento a Otto e Mezzo proprio Crisanti - voglio lanciarle una provocazione: il denaro per questo immobile ce l'ha perché ha evaso il fisco, ha rubato o ha fondi neri?”. “Ho lavorato - ha risposto il microbiologo - ho una casa a Londra in una dei quartieri più cari del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lillil'ha definita una “bufera immobiliare”, quella che in maniera piuttosto incredibile ha travolto Andrea, “colpevole” di aver acquistato coi propri risparmi una bellissimaveneta dal valore di quasi 2 milioni di euro. Si tratta di una dimora storica del ‘600, disabitata ma non abbandonata a se stessa e che ora tornerà a nuova vita grazie al microbiologo. “L'hanno accusata di avercon la tragedia del Covid - ha dichiarato la, che ha ospitato in collegamento a Otto e Mezzo proprio- voglio lanciarle una provocazione: il denaro per questo immobile ce l'ha perché ha evaso il fisco, ha rubato o ha fondi neri?”. “Ho lavorato - ha risposto il microbiologo - ho una casa a Londra in una dei quartieri più cari del ...

