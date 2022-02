Come due anni di Covid hanno cambiato la vita dei bambini: “Senza contatti abbiamo imparato a parlare con gli occhi”. “Cosa facevo prima? Non me lo ricordo” – Le storie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 21 febbraio del 2020 ero incinta di quasi otto mesi. Lavoravo a Milano, che da lì a poco sarebbe diventata epicentro del contagio. Anche se dalla Cina arrivavano da qualche mese notizie allarmanti, mai avrei immaginato quello che sarebbe accaduto presto anche in Italia. Valerio, mio figlio, è nato il 28 marzo 2020, nel pieno del primo lockdown, in un clima surreale. Anche le infermiere avevano paura di avvicinarsi a noi partorienti, per proteggerci sia chiaro. Non per proteggere se stesse. Non c’erano mascherine. Ho indossato la stessa chirurgica per tutto il tempo che sono stata ricoverata. Penso spesso al fatto che quando Valerio è nato, la prima Cosa che ha visto sono state persone mascherate, Senza volto. Compreso mamma e papà. È atterrato in un mondo spettrale, silenzioso, città deserte. Gli unici suoni naturali di quei giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 21 febbraio del 2020 ero incinta di quasi otto mesi. Lavoravo a Milano, che da lì a poco sarebbe diventata epicentro del contagio. Anche se dalla Cina arrivavano da qualche mese notizie allarmanti, mai avrei immaginato quello che sarebbe accaduto presto anche in Italia. Valerio, mio figlio, è nato il 28 marzo 2020, nel pieno del primo lockdown, in un clima surreale. Anche le infermiere avevano paura di avvicinarsi a noi partorienti, per proteggerci sia chiaro. Non per proteggere se stesse. Non c’erano mascherine. Ho indossato la stessa chirurgica per tutto il tempo che sono stata ricoverata. Penso spesso al fatto che quando Valerio è nato, lache ha visto sono state persone mascherate,volto. Compreso mamma e papà. È atterrato in un mondo spettrale, silenzioso, città deserte. Gli unici suoni naturali di quei giorni ...

