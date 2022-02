Clizia Incorvaia, le prime foto con il figlio Gabriele. E che stile in ospedale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Clizia Incorvaia mamma bis. Sabato 19 febbraio 2022 è finalmente arrivato Gabriele, il figlio nato dall’amore con Paolo Ciavarro. Sono diventati finalmente genitori i due ex concorrenti del GF Vip che proprio nella Casa hanno visto sbocciare il loro amore. Quella stessa Casa dove sono tornati pochissimi giorni prima del parto, durante una delle ultime dirette del reality show di Alfonso Signorini. L’annuncio della nascita è ovviamente arrivato via social: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno pubblicato la stessa foto che li ritrae insieme subito dopo il parto, con il piccolo tra le braccia della mamma: “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro 19/2/2022”, la didascalia. Clizia Incorvaia e il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)mamma bis. Sabato 19 febbraio 2022 è finalmente arrivato, ilnato dall’amore con Paolo Ciavarro. Sono diventati finalmente genitori i due ex concorrenti del GF Vip che proprio nella Casa hanno visto sbocciare il loro amore. Quella stessa Casa dove sono tornati pochissimi giorni prima del parto, durante una delle ultime dirette del reality show di Alfonso Signorini. L’annuncio della nascita è ovviamente arrivato via social:e Paolo Ciavarro hanno pubblicato la stessache li ritrae insieme subito dopo il parto, con il piccolo tra le braccia della mamma: “Benvenuto al mondoCiavarro 19/2/2022”, la didascalia.e il ...

Advertising

pomeriggio5 : Tanti auguri a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per il loro piccolo Gabriele ?? Un bacio da tutti noi di… - GrandeFratello : E a proposito di amore… Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno visto il loro amore nascere proprio nella Casa… - GrandeFratello : Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in questo magico San Valentino in compagnia di #GFVIP! ?? - Arabella_88888 : RT @pomeriggio5: Tanti auguri a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per il loro piccolo Gabriele ?? Un bacio da tutti noi di #Pomeriggio5 e d… - davidoskychoc : RT @pomeriggio5: Tanti auguri a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per il loro piccolo Gabriele ?? Un bacio da tutti noi di #Pomeriggio5 e d… -