Clizia Incorvaia e Paolo pazzi di gioia: colazione per tre con il piccolo principe di casa (FOTO) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con i volti ancora molto provati, ma sicuramente più rilassati rispetto a qualche ora fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro condividono con i loro fan che tanto li amano, i primi scatti dall’ospedale. Dopo la nascita del piccolo Gabriele, arrivato il 19 febbraio, Clizia è ancora in ospedale dove viene coccolata dal suo amatissimo Paolo. Una gioia grandissima per entrambi: Clizia pazza di gioia per l’arrivo di un piccolo principe, dopo aver cresciuto e amato alla follia la sua Nina. Per Paolo prima volta da papà e la grandissima gioia di poter stringere la manina di Gabriele. Il nome lo hanno scelto insieme Clizia e Paolo anche se da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con i volti ancora molto provati, ma sicuramente più rilassati rispetto a qualche ora fa,Ciavarro condividono con i loro fan che tanto li amano, i primi scatti dall’ospedale. Dopo la nascita delGabriele, arrivato il 19 febbraio,è ancora in ospedale dove viene coccolata dal suo amatissimo. Unagrandissima per entrambi:pazza diper l’arrivo di un, dopo aver cresciuto e amato alla follia la sua Nina. Perprima volta da papà e la grandissimadi poter stringere la manina di Gabriele. Il nome lo hanno scelto insiemeanche se da ...

Advertising

GrandeFratello : E a proposito di amore… Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno visto il loro amore nascere proprio nella Casa… - GrandeFratello : Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in questo magico San Valentino in compagnia di #GFVIP! ?? - alzastovolume : #ciavarrini per clizia partorire é una passeggiata di salute senza cesareo e ancora più bella e radiosa di prima L… - DonnaGlamour : Dalla nascita del primo figlio di Clizia Incorvaia, alla positività della regina Elisabetta: tutti i gossip del wee… - veneziaradiotv : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono genitori -