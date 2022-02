Cleveland lo fischia | lui non sbaglia mai da 3 punti | rivedi le triple di Curry all' All Star Game NBA

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Nella notte italiana del 21 febbraio 2022 si è tenuto l'AllNBA vinto da Team Lebron per 163 - 160 contro Team Durant. Protagonista Steph, autore di 50, con 16. Guarda il ...

Nella notte italiana del 21 febbraio 2022 si è tenuto l'All Star Game NBA vinto da Team Lebron per 163 - 160 contro Team Durant. Protagonista Steph Curry, autore di 50 punti, con 16 triple. Guarda il ...Pur essendo tecnicamente nato nella vicina Akron, il pubblico dinon è stato di certo benevolo nei confronti di Steph Curry, fischiato sonoramente durante il weekend dell'All - Star Game per le sue tante sfide ai Cavaliers nel corso degli anni. Curry ha ...Sport - Pur essendo tecnicamente nato nella vicina Akron, il pubblico di Cleveland non è stato di certo benevolo nei confronti di Steph Curry, fischiato sonoramente durante il weekend dell'All - Star ...