Claudio trovato morto nel college a New York, ?la pista del gioco estremo (Di martedì 22 febbraio 2022) «Avremmo potuto salvarlo, se non fosse stato trattato così, sarebbe ancora tra noi». È un post scritto da uno studente della Ef Academy di New York in un gruppo privato su... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 febbraio 2022) «Avremmo potuto salvarlo, se non fosse stato trattato così, sarebbe ancora tra noi». È un post scritto da uno studente della Ef Academy di Newin un gruppo privato su...

Advertising

il_piccolo : Claudio, 17 anni, trovato morto nel college, fonti americane: “Temeva espulsione per aver copiato un compito” - messveneto : Claudio, 17 anni, trovato morto nel college, fonti americane: “Temeva espulsione per aver copiato un compito”: La p… - BMussatti : RT @11Giuliano: Altro Malore: New York,'Si ipotizza che il ragazzo sia stato colpito da un malore mentre dormiva.' Trovato senza vita a New… - Daniele_Manca : «Claudio Mandia si è suicidato»: tre giorni in isolamento e espulso dal college per aver copiato un test (il ragazz… - archsantagata : @borghi_claudio Sarebbe passato l’emendamento ma avrebbero trovato il modo bypassarlo. Chi lo avrebbe detto alla Vo… -