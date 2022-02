Claudio Mandia, come è morto il 17enne italiano in un campus americano? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Mandia è il 17enne italiano morto in un campus americano. Il sospetto è che sia vittima di un gioco tra studenti Si chiama Claudio Mandia, lo studente 17enne trovato privo di vita, lo scorso venerdì, nel campus dell’ER Academy di Tarrytown, un prestigioso liceo a nord di New York. I genitori erano arrivati da poco in America per festeggiare i 18 anni del figlio, ma ad aspettarli, invece, c’è stato il dramma. I genitori, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto, imprenditori della Piana del Sele, denunciano le circostanze non chiare del decesso. In un primo momento si era parlato di cause naturali, poi di un abuso di alcol e droga ad una festa. Ma i legali della famiglia ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)è ilin un. Il sospetto è che sia vittima di un gioco tra studenti Si chiama, lo studentetrovato privo di vita, lo scorso venerdì, neldell’ER Academy di Tarrytown, un prestigioso liceo a nord di New York. I genitori erano arrivati da poco in America per festeggiare i 18 anni del figlio, ma ad aspettarli, invece, c’è stato il dramma. I genitori, Mauroed Elisabetta Benesatto, imprenditori della Piana del Sele, denunciano le circostanze non chiare del decesso. In un primo momento si era parlato di cause naturali, poi di un abuso di alcol e droga ad una festa. Ma i legali della famiglia ...

