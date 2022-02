Classifica ATP tennis: Carlos Alcaraz entra nella Top 20 dopo Rio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cambia la graduatoria nel mondo della racchetta. La Classifica ATP del tennis brinda ad una new entry: è Carlos Alcaraz, diciottenne terribile che si è preso ufficialmente la Top 20 del ranking dopo aver alzato al cielo brasiliano il trofeo degli ATP 500 di Rio de Janeiro che hanno anche eletto la coppia Fognini-Bolelli campione della categoria riservata al doppio. Al primo posto resta sempre il chiacchieratissimo, e non per ragioni sportive, Novak Djokovic che vede avvicinarsi il russo Daniil Medvedev. Il primo degli italiani rimane Matteo Berrettini, attualmente al sesto posto, mentre Jannik Sinner è ancora fermo sull’ultimo gradino della Top 10. Classifica ATP tennis: la situazione aggiornata Ecco la graduatoria aggiornata della Classifica ATP ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cambia la graduatoria nel mondo della racchetta. LaATP delbrinda ad una new entry: è, diciottenne terribile che si è preso ufficialmente la Top 20 del rankingaver alzato al cielo brasiliano il trofeo degli ATP 500 di Rio de Janeiro che hanno anche eletto la coppia Fognini-Bolelli campione della categoria riservata al doppio. Al primo posto resta sempre il chiacchieratissimo, e non per ragioni sportive, Novak Djokovic che vede avvicinarsi il russo Daniil Medvedev. Il primo degli italiani rimane Matteo Berrettini, attualmente al sesto posto, mentre Jannik Sinner è ancora fermo sull’ultimo gradino della Top 10.ATP: la situazione aggiornata Ecco la graduatoria aggiornata dellaATP ...

