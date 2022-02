Civitavecchia | mala movida e violazione delle norme anti-covid | 4 500 euro di multe

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– Durante il week end sono stati predisposti servizi straordinari di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato nel comune di, con particolare attenzione alle zone della, al fine di assicurare il rispettoper il contenimento della diffusione dell’epidemia da-19 e contrastare il fenomeno cosiddetto della “”. Gli agenti del commissariato di, con l’ausiliopattuglie del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio, nell’ambito del servizio hanno sottoposto a controllo 228 persone, 7 locali e 139 green-pass. Sono state elevate 5 sanzioni amministrative per un totale di 4.500, di cui 4 per violazioni ...

