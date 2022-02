Cinema, online il trailer di “Scrivimi per Sbaglio” di Giuseppe de Candia (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ online il trailer di “Scrivimi per Sbaglio”: amore e colpi di scena in un film sulle sorprese del destino Amore, confusione e la capacità di rischiare tutto e affidarsi al destino. Questi sono i temi chiave della storia di Alessandro, giovane liceale che si innamora di Chiara, sua compagna di classe. Potrebbe sembrare una banale storia d’amore come tante altre, ma ci penserà il fato a intervenire per rimescolare le carte, o meglio la carta: una lettera che Alessandro scrive per la sua innamorata, ma che non finirà nella casella giusta. Arriva online il trailer ufficiale di “Scrivimi per Sbaglio”, la prima opera Cinematografica di Giuseppe de Candia, giovane cantautore che stavolta veste i panni di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ildi “per”: amore e colpi di scena in un film sulle sorprese del destino Amore, confusione e la capacità di rischiare tutto e affidarsi al destino. Questi sono i temi chiave della storia di Alessandro, giovane liceale che si innamora di Chiara, sua compagna di classe. Potrebbe sembrare una banale storia d’amore come tante altre, ma ci penserà il fato a intervenire per rimescolare le carte, o meglio la carta: una lettera che Alessandro scrive per la sua innamorata, ma che non finirà nella casella giusta. Arrivailufficiale di “per”, la prima operatografica dide, giovane cantautore che stavolta veste i panni di ...

Advertising

Jiminblackswann : @_moonlight1110 Io ad esempio per oaudmra di non trovarli direttamente al cinema li compro online perché secondo me… - 361_magazine : Cinema, online il trailer di “Scrivimi per Sbaglio' di Giuseppe de Candia - delicataeIy : il prezzo del biglietto che ho visto è tanto ma è... onesto la cosa non è più limitata a me che compro il biglietto… - GiacomoFerri16 : @cuocacatechista Niente cinema, ristorante e compro solo online ?? - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #cinema - Online il trailer di “Scrivimi per Sbaglio”: l’amore e colpi di scena raccontato d… -