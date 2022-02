Cindy Crawford spegne 56 candeline: “Bisogna ridere sempre” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Grazie per tutto l’amore” scrive Cindy Crawford mentre posa davanti alla torta di compleanno con una candelina scintillante tra le mani. La modella, che ha compiuto 56 anni, ha postato sui social le immagini dei festeggiamenti e nella didascalia di una foto da piccola ha fatto alcune considerazioni sulla sua carriera al top e alcuni consigli che darebbe ora alla baby-Crawford: “Ridi il più possibile. Mostra sempre la parte più vera di te alle persone che ami: ne vale la pena. Sii grata… La vita è una benedizione”. Cindy Crawford che è sposata con Rande Gerber, nel giorno del suo compleanno ha indossato un abito nero che le lasciava le spalle scoperte, braccialetti d’oro e un prezioso anello. In posa davanti alla torta è apparsa sexy e felice. Alla vigilia del suo compleanno, ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Grazie per tutto l’amore” scrivementre posa davanti alla torta di compleanno con una candelina scintillante tra le mani. La modella, che ha compiuto 56 anni, ha postato sui social le immagini dei festeggiamenti e nella didascalia di una foto da piccola ha fatto alcune considerazioni sulla sua carriera al top e alcuni consigli che darebbe ora alla baby-: “Ridi il più possibile. Mostrala parte più vera di te alle persone che ami: ne vale la pena. Sii grata… La vita è una benedizione”.che è sposata con Rande Gerber, nel giorno del suo compleanno ha indossato un abito nero che le lasciava le spalle scoperte, braccialetti d’oro e un prezioso anello. In posa davanti alla torta è apparsa sexy e felice. Alla vigilia del suo compleanno, ...

