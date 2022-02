Ciclismo | UAE Tour | volata imperiosa di Cavendish nella seconda frazione | Philipsen battuto al fotofinish

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Markha vinto inlatappa dell’UAEda Hudayriyat Island ad Abu Dhabi Breakwater per un totale di 176 chilometri. A nulla è servita la grande rimonta nei metri finali del belga Jasperche non ha potuto far altro che assistere al 158esimo successo in carriera di “Cannonball”. Terzo Pascal Ackermann davanti a Olav Kooij e Arnaud Demare. Tre corridori del team Gazprom-RusVelo (Michael Kukrle e i due russi Dmitry Strakhov e Pavel Kochetkov) hanno movimentato la corsa fin dalle prime battute venendo ripresi dopo un lungo tira e molla ai meno 35 km dall’arrivo. Il gruppo si è poi avviato a ranghi compatti verso lo sprint mentre la sabbia sollevata dal vento contrario imperversava sui corridori. Rudy Barbier, velocista della Israel-Premier Tech e Max Kanter (Movistar) ...