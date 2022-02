Ciclismo: Bernal 'Il chirurgo mi ha detto che potevo morire' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il colombiano torna a parlare dopo l'incidente del 24 gennaio: "Mi è andata bene" ROMA - "Il chirurgo mi ha detto che potevo morire". Così Egan Bernal, che è tornato a parlare, dall'emittente ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il colombiano torna a parlare dopo l'incidente del 24 gennaio: "Mi è andata bene" ROMA - "Ilmi hache". Così Egan, che è tornato a parlare, dall'emittente ...

