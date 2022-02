“Chiedimi se”: Margherita Fiengo Pardi e il corto per raccontare cosa vuol dire avere due mamme (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Mamma mi fai l’uovo sbattuto” o “mamma guardiamo la tv insieme?”. Frasi comuni di una bambina qualunque che chiede qualcosa alla sua mamma, direte voi. È no, non proprio. Le richieste sono rivolte a due mamme e a farle è Margherita Fiengo Pardi, oggi una bellissima ragazza di 19 anni e allora una vivace bimba con una telecamera in mano e la voglia di immortalare ricordi. “Tutti noi, ad un certo punto della vita ci siamo chiesti come siamo nati“, dice la giovane. Che poi, in un salto temporale all’indietro, torna bambina e si presenta: “Buongiorno, sono Marghy e vi presenterò la mia famiglia. Questa è Mary e questa è Francy – spiega inquadrando le due donne –. Vi dovete baciare ora!”, le invita, e dopo uno schioccante bacio la bambina dice, semplicemente: “Vedi? Si amano, ho due ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Mamma mi fai l’uovo sbattuto” o “mamma guardiamo la tv insieme?”. Frasi comuni di una bambina qualunque che chiede qualalla sua mamma,te voi. È no, non proprio. Le richieste sono rivolte a duee a farle è, oggi una bellissima ragazza di 19 anni e allora una vivace bimba con una telecamera in mano e la voglia di immortalare ricordi. “Tutti noi, ad un certo punto della vita ci siamo chiesti come siamo nati“, dice la giovane. Che poi, in un salto temporale all’indietro, torna bambina e si presenta: “Buongiorno, sono Marghy e vi presenterò la mia famiglia. Questa è Mary e questa è Francy – spiega inquadrando le due donne –. Vi dovete baciare ora!”, le invita, e dopo uno schioccante bacio la bambina dice, semplicemente: “Vedi? Si amano, ho due ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiedimi Margherita 'Chiedimi se...', il corto che racconta com'è nascere con due genitori dello stesso sesso Chiedilo a me, chiedimi se è davvero così, volevo dire allora " e lo dissi, ma a mia madre. Oggi lo ... ma chi meglio di me può spiegare cosa vuol dire avere genitori omosessuali? Di Margherita Fiengo ...

sono figlia di due donne. domande? margherita fiengo pardi racconta che prima degli otto anni... Margherita Fiengo Pardi per Specchio - Stampa Margherita Fiengo Pardi 'Chiedimi se'. L'idea di intitolare così il video che racconta la storia della mia famiglia mi è venuta quando avevo tredici anni - adesso ne ...

