Chiariello incredulo | “Perchè farlo proprio oggi?” | che critica a Spalletti!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tanti i commenti nel post-partita del pareggio tra Cagliari e Napoli: è intervenuto durante la trasmissione Campania Sport su Canale 21 Umberto, che ha presentato il suo editoriale riguardante il match appena terminato: “Napoli decimato, inguardabile e deve spiegarci un po’ di cose. Il pareggio alla fine salva la faccia al Napoli e al campionato del Napoli, perché lascia del tutto invariata la situazione. Ricordiamo però che ora di partite ne restano 12 ed è stata l’ennesima occasione perduta dopo il pareggio con l’Inter, agganciata in classifica ma con una partita in più“.sulla partita di stasera: “il Napoli non ha schierato i migliori?” Il giornalista napoletano Umbertoha continuato poi, così: “Stasera De Laurentiis e Spalletti devono spiegarci un po’ di ...