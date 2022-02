Chiara Ferragni: “Una mamma che lavora perché deve essere giudicata negligente?” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Chiara Ferragni invita le donne a pretendere di essere considerate al pari degli uomini. Purtroppo, la strada è ancora lunga e quando si legge tra le righe che se la moglie fosse rimasta a casa e i ruoli invertiti con Fedez a New York invece di restare a casa con i figli, si comprende che la lotta è ancora dura. “Chiara Ferragni vola a New York e si trasforma in Catwoman e Fedez fa il baby sitter a Milano” è un titolo che all’imprenditrice non è piaciuto, che non piacerebbe a nessuna donna, a nessuna mamma che cerca di fare del suo meglio in tutto. Siamo ancora al punto di doverci sentire giudicate come negligenti se abbiamo dei figli ma lavoriamo? E’ solo l’inizio del messaggio che la Ferragni rivolge alle donne, che siano o meno madri. E’ il messaggio che rivolge ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022)invita le donne a pretendere diconsiderate al pari degli uomini. Purtroppo, la strada è ancora lunga e quando si legge tra le righe che se la moglie fosse rimasta a casa e i ruoli invertiti con Fedez a New York invece di restare a casa con i figli, si comprende che la lotta è ancora dura. “vola a New York e si trasforma in Catwoman e Fedez fa il baby sitter a Milano” è un titolo che all’imprenditrice non è piaciuto, che non piacerebbe a nessuna donna, a nessunache cerca di fare del suo meglio in tutto. Siamo ancora al punto di doverci sentire giudicate come negligenti se abbiamo dei figli ma lavoriamo? E’ solo l’inizio del messaggio che larivolge alle donne, che siano o meno madri. E’ il messaggio che rivolge ...

