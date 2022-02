Chiara Ferragni emozionata sui social: cosa è accaduto (Di lunedì 21 febbraio 2022) Grande emozione per Chiara Ferragni: la nota influencer si commuove guardando un film di Alessandro Borghi Anche i grandi sanno piangere. La famosa influencer Chiara Ferragni si è mostrata senza filtri in una storia Instagram in cui ha ammesso di essersi lasciata andare alla commozione. Il motivo di quanto accaduto? Il bellissimo film con protagonisti i due grandi attori Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, tra gli artisti più apprezzati del panorama cinematografico italiano. La pellicola in questione è Supereroi, uscita nella sale lo scorso dicembre e disponibile da qualche giorno anche sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Chiara Ferragni non ha resistito a guardare il film diretto da Genovese, che al cinema ha raccolto un importante successo e l’emozionante ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Grande emozione per: la nota influencer si commuove guardando un film di Alessandro Borghi Anche i grandi sanno piangere. La famosa influencersi è mostrata senza filtri in una storia Instagram in cui ha ammesso di essersi lasciata andare alla commozione. Il motivo di quanto? Il bellissimo film con protagonisti i due grandi attori Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, tra gli artisti più apprezzati del panorama cinematografico italiano. La pellicola in questione è Supereroi, uscita nella sale lo scorso dicembre e disponibile da qualche giorno anche sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.non ha resistito a guardare il film diretto da Genovese, che al cinema ha raccolto un importante successo e l’emozionante ...

Advertising

arpia_l : RT @creeestina: Chiara Ferragni facendo da baby sitter a Vittoria in assenza del papà - hypnotart : RT @creeestina: Chiara Ferragni facendo da baby sitter a Vittoria in assenza del papà - Gingeratw10mv : RT @creeestina: Chiara Ferragni facendo da baby sitter a Vittoria in assenza del papà - bianca_log : RT @creeestina: Chiara Ferragni facendo da baby sitter a Vittoria in assenza del papà - wanteethan : RT @ashwinder__: Ve lo riscrivo giusto: Chiara Ferragni e Fedez, lei vola a New York per lavoro e lui fa il padre. -