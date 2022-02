Chi è il padre di Jessica Salassiè e perché ha cambiato nome: “Io sono fiera di lui” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Era stato il settimanale Oggi ad indagare sulla reale discendenza delle tre sorelle Salassiè e in particolare del padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, il cui vero nome sarebbe Giulio Bissiri. Secondo il noto magazine, il genitore delle tre concorrenti del GF Vip sarebbe in realtà figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo dell’imperatore Hailé Selassié. A palazzo sarebbe poi stato trattato come uno di famiglia ed una volta in Italia avrebbe convinto i discendenti di Hailé a firmagli una delega che confermasse la sua discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Sempre secondo Oggi, dunque, il padre delle principesse sarebbe davvero nato in Etiopia, ma non avrebbe alcuna discendenza imperiale. Diversa, tuttavia, la storia raccontata da Jessica Selassié che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Era stato il settimanale Oggi ad indagare sulla reale discendenza delle tre sorellee in particolare del, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, il cui verosarebbe Giulio Bissiri. Secondo il noto magazine, il genitore delle tre concorrenti del GF Vip sarebbe in realtà figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo dell’imperatore Hailé Selassié. A palazzo sarebbe poi stato trattato come uno di famiglia ed una volta in Italia avrebbe convinto i discendenti di Hailé a firmagli una delega che confermasse la sua discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Sempre secondo Oggi, dunque, ildelle principesse sarebbe davvero nato in Etiopia, ma non avrebbe alcuna discendenza imperiale. Diversa, tuttavia, la storia raccontata daSelassié che ha ...

