Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto a Speranza: “Alle famiglie dei medici morti causa covid 38 mila euro. Valgono così poco?” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo l’ingresso pop accompagnata da Dargen D’Amico e il commento ironico sugli accadimenti della settimana appena trascorsa, Luciana Littizzetto si è fatta seria e ha ‘dedicato’ una lettera al ministro della salute Roberto Speranza. “All’inizio di questa settimana c’era una notizia pazzesca: ‘covid, niente ristori ai familiari dei medici deceduti'”, ha esordito la comica torinese durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri 20 febbraio. Poi ha letto la ‘letterina’: “Caro Roberto, questa settimana il Senato ha deciso che le 389 famiglie di medici di base, guardie mediche, e specialisti morti a causa del covid non avranno nessun risarcimento. Nessun ristoro: abbiamo ristorato tutti tranne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo l’ingresso pop accompagnata da Dargen D’Amico e il commento ironico sugli accadimenti della settimana appena trascorsa,si è fatta seria e ha ‘dedicato’ una lettera al ministro della salute Roberto. “All’inizio di questa settimana c’era una notizia pazzesca: ‘, niente ristori ai familiari deideceduti'”, ha esordito la comica torinese durante la puntata di CheChe Fa andata in onda ieri 20 febbraio. Poi ha letto la ‘letterina’: “Caro Roberto, questa settimana il Senato ha deciso che le 389didi base, guardie mediche, e specialistidelnon avranno nessun risarcimento. Nessun ristoro: abbiamo ristorato tutti tranne ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? PER CHIUNQUE AVESSE DUBBI: l’emendamento della Lega in Commissione XII che prevede la cessazione del GP e SGP con… - raffaellapaita : Sì, il tempo è galantuomo. La Cassazione ha confermato PER LA TERZA VOLTA che i sequestri #Open subiti da Carrai er… - sbonaccini : Filantropo è una parola di cui spesso si abusa, ma Marino Golinelli lo è stato veramente: figura straordinaria, sen… - marcopirla : RT @FlavioMTassotti: Nelle ultime ore vedo che @LorePelle7 è tornato ad essere un giocatore scarso. Peccato che ha saltato quasi due mesi p… - mendoza_71 : RT @GuidoDeMartini: ?? PER CHIUNQUE AVESSE DUBBI: l’emendamento della Lega in Commissione XII che prevede la cessazione del GP e SGP con la… -