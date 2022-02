Che Tempo che Fa, Fiorello telefona in diretta: “Amadeus lo farà” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Ma ci stavi gurdando?”. Così Fabio Fazio a Fiorello collegato telefonicamente con Che Tempo che Fa. Chi può averlo chiamato (anzi, richiamato)? Amadeus, naturalmente. E la questione non può che essere una: Amadeus farà un’altra edizione del Festival di Sanremo? Intanto, la risposta alla domanda di Fazio è affermativa: “Vi stavo guardando e ho detto Susanna (la moglie di Fiorello, ndr), ‘voglio vedere se ha il telefonino e glielo faccio squillare”. “Eh ce l’ho, non l’ho lasciato in camerino e me lo sono messo in tasca…”, risponde Amadeus. “Non vi voglio disturbare, vi lascio perché mi stavo godendo l’intervista – riprende la parola Fiorello – dico solo una cosa, ha già accettato di fare il Festival“. Amadeus ride e dice “no, non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Ma ci stavi gurdando?”. Così Fabio Fazio acollegato telefonicamente con Cheche Fa. Chi può averlo chiamato (anzi, richiamato)?, naturalmente. E la questione non può che essere una:un’altra edizione del Festival di Sanremo? Intanto, la risposta alla domanda di Fazio è affermativa: “Vi stavo guardando e ho detto Susanna (la moglie di, ndr), ‘voglio vedere se ha il telefonino e glielo faccio squillare”. “Eh ce l’ho, non l’ho lasciato in camerino e me lo sono messo in tasca…”, risponde. “Non vi voglio disturbare, vi lascio perché mi stavo godendo l’intervista – riprende la parola– dico solo una cosa, ha già accettato di fare il Festival“.ride e dice “no, non è ...

