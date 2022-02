Centrodestra, Salvini “Io costruisco e non rispondo alle polemiche” (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Passato il nervosismo delle ultime settimane, sono fiducioso che si torni a lavorare insieme. Fratelli d’Italia sta all’opposizione quindi è più portata a dire dei no, noi abbiamo fatto una scelta di governo e di costruzione dove preferiamo i sì. Poi però c’è un programma di Centrodestra che ha un programma economico”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio 24. Gli attacchi di Giorgia Meloni? “cerco di passare il mio tempo costruendo piuttosto che polemizzando, quindi non rispondo a nessuna polemica”, ha aggiunto Salvini. Per il leader della Lega “se la situazione continua a migliorare, si supera lo stato di emergenza ma è più saggio arrivare a parlarne il 21 marzo. Fortunatamente la situazione mi sembra che sia sotto controllo e prorogare lo stato di emergenza a oggi non ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Passato il nervosismo delle ultime settimane, sono fiducioso che si torni a lavorare insieme. Fratelli d’Italia sta all’opposizione quindi è più portata a dire dei no, noi abbiamo fatto una scelta di governo e di costruzione dove preferiamo i sì. Poi però c’è un programma diche ha un programma economico”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a Radio 24. Gli attacchi di Giorgia Meloni? “cerco di passare il mio tempo costruendo piuttosto che polemizzando, quindi nona nessuna polemica”, ha aggiunto. Per il leader della Lega “se la situazione continua a migliorare, si supera lo stato di emergenza ma è più saggio arrivare a parlarne il 21 marzo. Fortunatamente la situazione mi sembra che sia sotto controllo e prorogare lo stato di emergenza a oggi non ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “La Lega è al Governo per rappresentare quel centrodestra che è maggioranza nel Paese e che, se di… - IlModeratoreWeb : Centrodestra, Salvini “Io costruisco e non rispondo alle polemiche” - - nestquotidiano : Centrodestra, Salvini “Io costruisco e non rispondo alle polemiche” - ItaliaNotizie24 : Centrodestra, Salvini “Io costruisco e non rispondo alle polemiche” - ZerounoTv : Centrodestra, Salvini “Io costruisco e non rispondo alle polemiche” -