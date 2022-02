C’è un uomo rifugiato in un mini appartamento ai tropici che deve 14,5 Milioni di Dollari alla Nintendo: ecco l’incredibile storia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gary Bowser è stato recentemente condannato a oltre 3 anni di carcere, per poi pagare Milioni a Nintendo per quello che ha fatto. Spoiler: la pirateria. Peccato si sia messo contro la società sbagliata. Nintendo denuncia Gary Bowser – Computermagazine.itLa parte più luminosa del piccolo appartamento rudimentale di Gary Bowser sono le pareti verde lime. Oltre a ciò, la sua casa nella Repubblica Dominicana è incredibilmente scarsa e al limite della povertà, con un frigorifero e armadietti in una stanza accanto a una scrivania con il suo computer e una boccia d’acqua. La cucina ha una stufa, un forno e un divano blu con cuscini maculati. Bowser, a quanto pare, non ha molto nel rudere. Ma come è arrivato a vivere così? Cominciamo con il dire che ha pestato i piedi alla ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gary Bowser è stato recentemente condannato a oltre 3 anni di carcere, per poi pagareper quello che ha fatto. Spoiler: la pirateria. Peccato si sia messo contro la società sbagliata.denuncia Gary Bowser – Computermagazine.itLa parte più luminosa del piccolorudimentale di Gary Bowser sono le pareti verde lime. Oltre a ciò, la sua casa nella Repubblica Docana è incredibilmente scarsa e al limite della povertà, con un frigorifero e armadietti in una stanza accanto a una scrivania con il suo computer e una boccia d’acqua. La cucina ha una stufa, un forno e un divano blu con cuscini maculati. Bowser, a quanto pare, non ha molto nel rudere. Ma come è arrivato a vivere così? Cominciamo con il dire che ha pestato i piedi...

