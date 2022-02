C’è posta per te, novità clamorose su Paola e Leandro: dopo la puntata è successo di tutto (Di lunedì 21 febbraio 2022) Grosso scoop dopo la puntata di “C’è posta per te”: Paola e Leandro hanno in serbo grosse sorprese per i trepidanti fan del programma. Paola a C’è posta per te (fonte youtube)La fortunata trasmissione “C’è posta per te“, è ormai un’istituzione nel palinsesto Mediaset. Al timone del format, la poliedrica Maria De Filippi, capace di gestire qualsiasi contesto televisivo, come dimostrato in lunghi anni ad “Amici” e a “Uomini e Donne“. La sua capacità di analizzare con lucida empatia le vicende dei protagonisti di “C’è posta per te”, la rende una figura rassicurante e autorevole, meritevole delle confidenze più intime e scabrose. E’ quanto successo anche all’ex coppia formata da Maria ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Grosso scoopladi “C’èper te”:hanno in serbo grosse sorprese per i trepidanti fan del programma.a C’èper te (fonte youtube)La fortunata trasmissione “C’èper te“, è ormai un’istituzione nel palinsesto Mediaset. Al timone del format, la poliedrica Maria De Filippi, capace di gestire qualsiasi contesto televisivo, come dimostrato in lunghi anni ad “Amici” e a “Uomini e Donne“. La sua capacità di analizzare con lucida empatia le vicende dei protagonisti di “C’èper te”, la rende una figura rassicurante e autorevole, meritevole delle confidenze più intime e scabrose. E’ quantoanche all’ex coppia formata da Maria ...

Advertising

AMAS66086910 : @borghi_claudio C'è chi posta menzogne, che la Lega abbia già votato per mantenerlo. Cos'è Twitter! - CronacaSocial : C'è Posta per te - Maria Paola dopo la puntata ha voluto pubblicare un messaggio che non lascia dubbi: ecco cosa ha… - grecale66 : RT @GiocatricePerTE: SPERANZA C'È POSTA PER TE #Draghi C'È POSTA PER TE #nogreenpassobbligatorio Ho sentito con le mie orecchie?? dire da… - Marisab79879802 : RT @GiocatricePerTE: SPERANZA C'È POSTA PER TE #Draghi C'È POSTA PER TE #nogreenpassobbligatorio Ho sentito con le mie orecchie?? dire da… - infoitcultura : Giuseppe, Giovanni e Irene: chi sono i tre protagonisti di C'è Posta per Te ospiti di Verissimo | La lite e poi la… -