C’è posta per te e poi…Maria Paola e Leandro voltano pagina | nessun ritorno di fiamma

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Era abbastanza chiaro che Mariavolesse dimenticare tutto il dolore dell’ultimo anno. Non a caso, nella puntata di C’èper te in onda il 19 febbraio, la ragazza aveva deciso di chiudere la busta. Il pubblico era schierato ovviamente dalla parte di Mariache aveva coraggiosamente, raccontato tutto il dramma vissuto durante il primo lockdown. Era stata male, aveva iniziato a soffrire attacchi di panico per via della situazione che si stava vivendo. Non riusciva a lavorare e in questo periodo complicato, non avevaappoggio da parte di, il suo fidanzato. Come se non bastasse, nel momento per lei più complicato, quando non riusciva neppure a uscire dalla sua stanza, arriva un’altra batosta. Il tradimento di. Marialo perdona, ...