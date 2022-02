Caterpillar, presidio al Mise. Si fa avanti la Imr, sospesa la procedura di licenziamento: “Proroga di 15 giorni, c’è progetto reindustrializzazione” (Di lunedì 21 febbraio 2022) A due giorni dalla deadline per il licenziamento collettivo, per i lavoratori di Caterpillar si apre uno spiraglio importante. L’azienda di Jesi, in provincia di Ancona, produce cilindri idraulici e lo scorso dicembre, nonostante utili e bilanci in attivo, aveva deciso di chiudere il sito produttivo della cittadina marchigiana. Ora c’è una strada per evitare a 270 famiglie il dramma. A partire dai 189 lavoratori assunti, senza contare gli interinali e quelli con contratti ‘precari’ e in staff leasing (ovvero con fornitura di manodopera assunta da parte di un’agenzia per il lavor). Nel corso di un vertice al ministero dello Sviluppo economico a Roma, con i lavoratori in presidio fuori dal palazzo, è stato annunciato che la Imr di Carate Brianza, società italiana attiva nel settore automotive, ha avanzato una proposta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) A duedalla deadline per ilcollettivo, per i lavoratori disi apre uno spiraglio importante. L’azienda di Jesi, in provincia di Ancona, produce cilindri idraulici e lo scorso dicembre, nonostante utili e bilanci in attivo, aveva deciso di chiudere il sito produttivo della cittadina marchigiana. Ora c’è una strada per evitare a 270 famiglie il dramma. A partire dai 189 lavoratori assunti, senza contare gli interinali e quelli con contratti ‘precari’ e in staff leasing (ovvero con fornitura di manodopera assunta da parte di un’agenzia per il lavor). Nel corso di un vertice al ministero dello Sviluppo economico a Roma, con i lavoratori infuori dal palazzo, è stato annunciato che la Imr di Carate Brianza, società italiana attiva nel settore automotive, ha avanzato una proposta di ...

