Caso Mayorga | CR7 blocca la pubblicazione di nuovi dettagli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) . Si teme per la sicurezza delle parti e dei testimoni Cristiano Ronaldo era stato portato in tribunale con l’accusa di aver stuprato la modella Katherynnel 2009. La corte di La Vegas aveva archiviato ilnel 2019. Il tabloid inglese The Sun ha rivelato che i legali di Cristiano Ronaldo vorrebberoreelementi ottenuti dalla stampa. Si tratterebbe di interrogatori, referti medici e filmati di CCTV. Il rischio per la sicurezza e per la reputazione di Ronaldo, die dei testimoni coinvolti, qualora ivenissero pubblicati, giustificherebbe il veto. Per i legali di CR7, il bilanciamento tra la privacy e l’interesse pubblico della divulgazione tende fortemente contro quest’ultima. L'articolo proviene da Calcio News ...