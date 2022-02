Caserta | spari in aria per San Valentino | denunciati due 18enni

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno festeggiato il giorno di Sansparando per le strade dialcuni colpi incon un revolver risultato a salve. Protagonisti due, residenti a Marcianise e Cellole, che sono stati identificati edai carabinieri della Compagnia di. I due esplosero alcuni colpi in via Roma e in viale Carlo III con una pistola, una calibro 9×38, caricata a salve, che fu gettata tra la vegetazione mai poi ritrovata dai militari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

