Caro bollette, servono 14 ore di energia al giorno per illuminare le orchidee in serra

Coldiretti Puglia: a rischio realtà da primato

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: servono 14 ore di energia per 'illuminare' le orchidee in serra in Puglia, una realtà da primato made in Italy unica del Centro – Sud Italia, messa a rischio dal boom dei costi energetici e del carburante con rincari fino al 50%. A lanciare l'allarme è la Coldiretti Puglia per l'insostenibile rinCaro dei costi di produzione per i florovivaisti, proprio a ridosso di un periodo in cui per molte aziende si realizza oltre il 75% del fatturato annuale, grazie anche ai tanti appassionati dal pollice verde che con l'aprirsi della stagione riempiono di piante e fiori case, balconi e giardini. A Ruvo di ...

