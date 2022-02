Caro bollette di luce e gas, come potrebbe funzionare il piano del Governo per aumentare la produzione nazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra gli interventi volti a contrastare il Caro bollette c’è l’aumento della produzione nazionale di gas, ricorrendo dunque ai giacimenti di metano presenti sul territorio italiano. In particolare, si pensa a circa 2 miliardi di metri cubi in più all’anno. Ecco dove sono localizzati i principali giacimenti e come potrebbe essere risolto il contrasto con il “piano antitrivelle”. Decreto bollette, quali sono i principali giacimenti italiani Contro il Caro bollette di luce e gas il Governo sembra intenzionato a intraprendere la strada della riduzione dei costi energetici. In particolare, potrebbe essere disposto un investimento da 2.000.000.000€ per arrivare a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra gli interventi volti a contrastare ilc’è l’aumento delladi gas, ricorrendo dunque ai giacimenti di metano presenti sul territorio italiano. In particolare, si pensa a circa 2 miliardi di metri cubi in più all’anno. Ecco dove sono localizzati i principali giacimenti eessere risolto il contrasto con il “antitrivelle”. Decreto, quali sono i principali giacimenti italiani Contro ildie gas ilsembra intenzionato a intraprendere la strada della riduzione dei costi energetici. In particolare,essere disposto un investimento da 2.000.000.000€ per arrivare a ...

