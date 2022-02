Carnevale: “Il Napoli può fare il salto di qualità. Maradona avrebbe…” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Carnevale: ”Maradona avrebbe rotto le scatole nello spogliatoio affinché si potesse ritornare primi in classifica, lui era un vincente. Il Napoli può fare il salto di qualità”Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli ed attuale osservatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss kiss Napoli. Queste le sue parole: SULL’INTER “Quando si gioca in Champions o in Coppa le prestazioni della domenica sono sempre particolari. -afferma Carnevale -Si è visto che la partita dell’Inter contro il Liverpool ha inciso tanto nella partita con il Sassuolo. Carnevale SUL Napoli Il Napoli è forte e mi auguro che la partita con il Barça ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022): ”avrebbe rotto le scatole nello spogliatoio affinché si potesse ritornare primi in classifica, lui era un vincente. Ilpuòildi”Andrea, ex attaccante deled attuale osservatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss kiss. Queste le sue parole: SULL’INTER “Quando si gioca in Champions o in Coppa le prestazioni della domenica sono sempre particolari. -afferma-Si è visto che la partita dell’Inter contro il Liverpool ha inciso tanto nella partita con il Sassuolo.SULIlè forte e mi auguro che la partita con il Barça ...

