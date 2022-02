Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi avvistati da Spadafino (Di lunedì 21 febbraio 2022) MILANO MARITTIMA – Una visita graditissima ieri (domenica 20 febbraio) al ristorante Spadafino di Milano Marittima. Amici di vecchia data dello chef VincEnzo, si sono presentati nel locale sulla rotonda Don Minzoni la storica soubrette Carmen Russo e l’inseparabile marito, il coreografo Enzo Paolo Turchi. Reduce dalla brillante esperienza al “Grande Fratello Vip”, Carmen Russo è apparsa in grande forma e già pronta per iniziare una nuova esperienza professionale (per lei pare sia già pronta l’offerta di un importante reality in Spagna). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) MILANO MARITTIMA – Una visita graditissima ieri (domenica 20 febbraio) al ristorantedi Milano Marittima. Amici di vecchia data dello chef Vinc, si sono presentati nel locale sulla rotonda Don Minzoni la storica soubrettee l’inseparabile marito, il coreografo. Reduce dalla brillante esperienza al “Grande Fratello Vip”,è apparsa in grande forma e già pronta per iniziare una nuova esperienza professionale (per lei pare sia già pronta l’offerta di un importante reality in Spagna). L'articolo L'Opinionista.

