Carabinieri interrompono rave party illegale con 300 persone

Advertising

Ema_n_u_e_l_e : RT @marcogregorett1: #Rave abusivo Finita la Festa, parola di Lamorgese. Carabinieri e Polizia interrompono un rave abusivo vicino a Milano… - marcogregorett1 : #Rave abusivo Finita la Festa, parola di Lamorgese. Carabinieri e Polizia interrompono un rave abusivo vicino a Mil… - AnsaPuglia : Summit criminale in casa pregiudicato con armi e droga,4 arresti. A Modugno, nel Barese, carabinieri interrompono r… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri interrompono

Edizione Caserta

hanno interrotto un rave party abusivo, al quale stavano partecipando circa 300 persone. Il blitz è stato fatto ieri mattina in un terreno privato vicino a un parco eolico sulle colline di ...Nella notte di sabato 19 febbraio la Squadra Amministrativa di Sicurezza della Questura, unitamente al personale della Tenenza deidi Falconara, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona e della Polizia Scientifica hanno disposto la chiusa di un locale di Falconara, il ' Kulture Club' . Continua a leggere ...(ANSA) - BOLOGNA, 21 FEB - I carabinieri hanno interrotto un rave party abusivo, al quale stavano partecipando circa 300 persone. Il blitz è stato fatto ieri mattina in un terreno privato vicino a un ...CATANIA. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente di 25 anni. A denunciarlo è stata la ...