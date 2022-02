Carabinieri arrestati, legale: “Poche informazioni per rispondere al gip” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo suggerito al nostro assistito di avvalersi della facoltà di non rispondere evidenziando al gip che questa decisione è stata assunta in sede di interrogatorio di garanzia, non per mancanza di volontà collaborativa da parte dell’indagato ma perché resa necessaria il breve lasso di tempo che ci è stato concesso per acquisire le informazioni circa i fatti contestati”. Lo sottolinea l’avvocato Claudio Parisi, legale di Antonio Vigorito insieme con l’avvocato Gabriele Rocco, i Carabinieri arrestati giovedì scorso dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli e dai militari dell’Arma, con l’accusa di avere rapinato quattro persone che poco prima avevano effettuato degli ingenti prelievi di denaro contante e dall’ufficio postale di corso Meridionale a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo suggerito al nostro assistito di avvalersi della facoltà di nonevidenziando al gip che questa decisione è stata assunta in sede di interrogatorio di garanzia, non per mancanza di volontà collaborativa da parte dell’indagato ma perché resa necessaria il breve lasso di tempo che ci è stato concesso per acquisire lecirca i fatti contestati”. Lo sottolinea l’avvocato Claudio Parisi,di Antonio Vigorito insieme con l’avvocato Gabriele Rocco, igiovedì scorso dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli e dai militari dell’Arma, con l’accusa di avere rapinato quattro persone che poco prima avevano effettuato degli ingenti prelievi di denaro contante e dall’ufficio postale di corso Meridionale a ...

