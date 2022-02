Cani, ecco quante parole riescono a capire (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un recente studio ha analizzato il numero di vocaboli compresi dai nostri amici a quattro zampe. I Cani capiscono… - curiosauro.itIl cane è da sempre il fedele amico dell’uomo. Spesso gli amanti degli animali usano pensare che il proprio peloso domestico riesca a comprendere la nostra lingua. Un recente articolo pubblicato su Science Direct sembra dar ragione a questa sensazione. La ricerca è stata diretta da due ricercatrici della Dalhousie University di Halifax che hanno stilato una tabella delle parole-frasi a cui sembrerebbero reagire i Cani. Si tratta di una serie di parole generali, verbi e nomi - curiosauro.itLo studio ha previsto la partecipazione di 165 Cani i quali sono stati messi alla prova dai loro padroni. Le ricercatrici hanno fornito una lista di parole (cibo, ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un recente studio ha analizzato il numero di vocaboli compresi dai nostri amici a quattro zampe. Icapiscono… - curiosauro.itIl cane è da sempre il fedele amico dell’uomo. Spesso gli amanti degli animali usano pensare che il proprio peloso domestico riesca a comprendere la nostra lingua. Un recente articolo pubblicato su Science Direct sembra dar ragione a questa sensazione. La ricerca è stata diretta da due ricercatrici della Dalhousie University di Halifax che hanno stilato una tabella delle-frasi a cui sembrerebbero reagire i. Si tratta di una serie digenerali, verbi e nomi - curiosauro.itLo studio ha previsto la partecipazione di 165i quali sono stati messi alla prova dai loro padroni. Le ricercatrici hanno fornito una lista di(cibo, ...

