Camion perde 2 ruote, che finiscono su un'auto in sosta a bordo strada: il video dello sfortunato evento (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il video mostra un automobilista che, nella inconfutabile sfortuna di esser travolto da due grossi pneumatici di un Camion, ha la fortuna di uscire illeso dall'incidente. La sua auto è completamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilmostra unmobilista che, nella inconfutabile sfortuna di esser travolto da due grossi pneumatici di un, ha la fortuna di uscire illeso dall'incidente. La suaè completamente ...

Advertising

gazzettamodena : Camion perde carico di carne sull'A1: otto chilometri di coda tra Modena Nord e Valsamoggia - infoitinterno : Tragedia scampata in viale Miramare: camion perde un cilindro d’acciaio di 11 tonnellate - infoitinterno : Trieste, camion perde cilindro di acciaio del peso di 11 tonnellate: traffico bloccato a Barcola - volalibera1 : RT @TgrRaiFVG: A Trieste camion perde per la strada una billetta in acciaio da 8 tonnellate. L'incidente fortunatamente senza gravi consegu… - TgrRaiFVG : A Trieste camion perde per la strada una billetta in acciaio da 8 tonnellate. L'incidente fortunatamente senza grav… -